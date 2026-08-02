مقتل 3 في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية إيداهو

قال متحدث ​باسم مدينة توين فالز الأمريكية إن ‌ثلاثة ​أشخاص قتلوا بعد أن أطلق مسلح النار في منطقة تسوق بالمدينة الواقعة في ولاية إيداهو أمس السبت.

وقال ماثيو هيكس رئيس ⁠شرطة توين فولز للصحفيين إن مطلق النار لقي مصرعه ولم يعد هناك خطر على الناس.

وأبلغ ‌جوش بالمر منسق الشؤون الإعلامية بالمدينة لرويترز أنه تم الإبلاغ عن ‌حادث إطلاق نار حوالي الساعة ‌0230 مساء بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت ‌جرينتش) بالقرب من ‌مطعم "إن آند آوت برجر" في منطقة تجارية ​مزدحمة.

وقال ‌بالمر ​إن بعد حوالي ساعة، ⁠تم التأكد من أن مطلق النار لم يعد يشكل تهديدا.

وخلال مؤتمر ​صحفي، ⁠قال ⁠هيكس إنه لا يعرف العدد الدقيق للقتلى، لكن بالمر أبلغ رويترز ⁠أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان على الأقل.

وأضاف هيكس أن مطلق النار كان من بين القتلى. وقال إن ‌الشرطة تعمل على تحديد هويته ومعرفة دوافعه.

وقالت ​إدارة شرطة توين فولز على فيسبوك إنه تم إغلاق الطرق في المنطقة وجسر قريب فور ورود ​البلاغ.