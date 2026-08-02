«هجوم الاستسلام».. ترامب يقترب من توجيه الضربة الكبرى لإيران

أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة دول بالمنطقة

تزايدت المؤشرات على اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان مرحلة جديدة من الحرب مع إيران، تتضمن هجوماً كبيراً يجبر إيران على الاستسلام.

وخلال اجتماع حكومته، الجمعة، وجه ترامب رسالة تهديد بضربة كبرى، قائلاً: «سنضربهم بقوة شديدة، وفي مرحلة ما سيقولون إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل ذلك»، مضيفاً أن إيران ستزداد ضعفاً مع استمرار الضربات الأمريكية، «وعندها سيتلاشى تأثيرها تدريجياً».

وفي أحدث تصريحاته قال ترامب، إن إيران تشهد تضخماً كبيراً وتدهوراً متسارعاً في قيمة عملتها المحلية، معتبراً أن الضغوط الاقتصادية التي تفرضها واشنطن تؤتي ثمارها.

ونشر ترامب، عبر منصة «تروث سوشيال»، رسوماً بيانية قال إنها توثق ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال الإيراني، مشيراً إلى أن العملة الإيرانية تراجعت من نحو 900 ألف ريال للدولار إلى ما يقارب 1.9 مليون ريال للدولار.

وقالت تقارير الإعلام الأمريكي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات مشتركة على منشآت إيرانية للطاقة وإن الهجوم أصبح وشيكاً.

وقالت مصادر أمريكية إن ترامب يسعى للبحث عن استراتيجية خروج من صراع تجاوز السقف الزمني والتوقعات المحددة. وأضافت أن الحملة العسكرية الجديدة قد تستمر أسبوعين من دون اتخاذ قرار نهائي ببدء العملية أو تحديد حجم المشاركة الإسرائيلية فيها.

وقالت تقارير إسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن ترامب أقرب من أي وقت مضى إلى شن هجوم كبير لكن الأمر ليس مؤكداً بعد.

ومع رواج الحديث عن هجوم وشيك أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً للرعايا الأمريكيين في عدد من دول الشرق الأوسط من تصعيد غير متوقع في الحرب، وحثتهم على الاستعداد للمغادرة.