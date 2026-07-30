أمريكا تفرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد تدعم الحرس الثوري

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند وروسيا وإيران، وذلك لدورهم في تمكين "الحرس الثوري" الإيراني.

وتشمل هذه العقوبات كيانات تدعم شركة "ماهان إير"، وهي شركة الطيران التي يعتمد عليها الحرس الثوري لنقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية.

كما تستهدف الإجراءات شركة "داد نيغار ستارت أب ستوديو"، وهي شركة واجهة تابعة للحرس الثوري تدعم العمليات العسكرية الإيرانية الرامية لتحديد الأهداف، وذلك من خلال السعي للحصول على معلومات حول مواقع المعدات الأميركية والإسرائيلية في الشرق الأوسط.

وبحسب الخارجية الأميركية تدعو الولايات المتحدة المجتمع الدولي - ولا سيما الشركات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع "ماهان إير" أو أي شركة طيران إيرانية أخرى خاضعة للعقوبات - إلى إدراك المخاطر الجسيمة المترتبة على استمرار مثل هذه التعاملات.

وتابعت: "ستواصل الولايات المتحدة كشف وتعطيل الكيانات التي تزود الحرس الثوري بالأدوات والمعلومات التي يستخدمها لتهديد الأفراد الأمريكيين وشركائنا والاستقرار الإقليمي".