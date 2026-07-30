زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص إنتاج «باتريوت»

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت. وقال زيلينسكي: «عقدنا اجتماعاً جيداً جداً مع الرئيس ترامب.. وقد وافق على منحنا التراخيص». وكتب ترامب: «نوقشت أمور كثيرة.. سار الاجتماع على ما يرام».

على صعيد متصل، قال زيلينسكي، إن زمام المبادرة لم يعد في يدَي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الحرب في أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي: «يخسر بوتين 30 ألفاً من جنوده شهرياً.. إنها حصيلة باهظة، ومع ذلك فهو لا يريد وقف هذه الحرب».

ميدانياً، أكد قائد وحدة روسية للأنظمة الجوية المسيرة، يحمل رمز النداء كلين، أن عدداً من الطائرات المسيرة الروسية دمرت أكثر من 70 موقعاً لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. وقال القائد العسكري الروسي: «خلال المهام القتالية لتدمير معدات الأوكرانيين، تم تدمير أكثر من 70 موقع تخزين للمؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مقاطعة خاركوف».

وأشار إلى أن تحديد الأهداف تم خلال عمليات استطلاع جوي متواصلة على مدار الساعة، إذ تتبع المشغلون مسارات الإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية ومواقع إسقاط الإمدادات، وتم إرسال الإحداثيات إلى القيادة، وبعد ذلك تم استخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات رؤية أمامية ومدفعية رشاشة لاستهداف الأهداف. كما ​قالت وزارة الدفاع ⁠الروسية، أمس، إن ‌قواتها قصفت سفينتين كانتا ‌تنقلان ‌أسلحة ومعدات ‌عسكرية ​إلى ‌موانئ أوكرانية ​بالقرب ⁠من ​أوديسا.

قصف

إلى ذلك، أفادت تقارير بقيام طائرات مسيرة أوكرانية بقصف مركز لوجستي ضخم تابع لـ«وايلدبيريز»، أكبر منصة لتجارة التجزئة الإلكترونية في روسيا، ومصفاة نفط في مدينة ريازان الروسية، الواقعة جنوب شرق موسكو.

وقال حاكم ريازان، بافيل مالكوف، إن حطام الطائرات المسيرة المتساقط تسبب في اندلاع حرائق بمنشآت صناعية، دون تحديد الشركات المعنية. وأضاف أن هناك ستة أشخاص أصيبوا، مشيراً إلى أنه قد تم اعتراض 45 مسيرة معادية فوق المنطقة. ونشرت قنوات على تطبيق تليغرام، مقاطع فيديو وصوراً تظهر ما يبدو حريقاً اندلع في مستودع ضخم، وأعمدة كثيفة من الدخان.

بدوره، أكد زيلينسكي، وقوع الهجمات، وقال: «تم استهداف مصفاة نفط ومركز لوجستي في ريازان». وكتب زيلينسكي على منصة إكس: «يجب أن تشعر روسيا بأن كل يوم من هذه الحرب سيزيد خسائرها.. علينا إضعاف المعتدي والاستمرار في الضغط عليه لإنهاء هذه الحرب في أقرب وقت».

مهاتفة

بدوره، أجرى قائد الجيش الأوكراني الجديد، ميخايلو دراباتي، أول مكالمة هاتفية له مع القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا، أليكسوس جرينكيويش، بعد أقل من أسبوع على تولي المنصب. وقال دراباتي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه استعرض رؤيته لتحقيق النصر على روسيا والقدرات العسكرية لفعل هذا.

وأضاف أن المحادثات مع الجنرال الأمريكي جرينكيويش تناولت أيضاً توسيع نطاق الضربات الأوكرانية إلى عمق الأراضي الروسية ومنع القوات الروسية من التسلل إلى خطوط الدفاع الأوكرانية. وقال دراباتي في البيان: «نعمل على زيادة مستوى الخسائر البشرية للروس وتقليص قدراتهم الاقتصادية».

وأسفرت ضربة استهدفت مدينة روستوف الساحلية في جنوب غرب روسيا عن مقتل امرأة، وفق ما قال حاكم المنطقة. وقال يوري سليوسار، حاكم روستوف، إن حطام صاروخ، نجم عن ضربة استهدفت تاغانروغ، سقط على مبانٍ سكنية، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة رجل.