إيران تتصدر اللقاء الثامن بين ترامب ونتنياهو

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إلى واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية حربهما في إيران.

وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها نتنياهو مع ترامب منذ عودة الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض، واللقاء الأول بينهما منذ فبراير، أي قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة ⁠حملة مشتركة على إيران.

وقال نتنياهو في بيان مصور عند مغادرته: "في هذه الأوقات الصعبة، يتعين التصرف بحزم كبير وحكمة كبيرين. سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران. ‌وبالطبع، فإن هدفنا هو حماية أمننا وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".

من جانبها، قالت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصدر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحمل خلال زيارته إلى واشنطن "معلومات حساسة" سيقدمها لترامب.

وأفادت بأن نتنياهو سيقدم للرئيس الأمريكي معلومات استخباراتية حديثة بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية.

ولم تشارك إسرائيل في الحملة الجوية الأمريكية التي استمرت أسبوعين هذا ‌الشهر.

وأوقف ترامب الحملة مطلع هذا الأسبوع. وقالت إيران ‌إنها ستعلق هجماتها ما دامت الولايات ‌المتحدة تفعل ذلك. وحذرت إسرائيل طهران من أن أي هجوم سيؤدي إلى رد إسرائيلي قوي.

وأقر نتنياهو في ‌الأسابيع القليلة الماضية بوجود خلافات بينه وبين ترامب، ⁠مع تباعد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة على ما يبدو.

وكشفت مكالمة هاتفية حادة تخللتها ألفاظ نابية في يونيو الماضي عن التوتر الذي يظهر أحيانا ⁠بين الرجلين.

⁠ووصف ترامب نتنياهو "مجنون تماما" في المكالمة التي سربت أولا إلى وسائل الإعلام ثم أكدها ترامب بنفسه لاحقا.

وفي بادرة واضحة تجاه ترامب أمس ⁠الأحد، قالت إسرائيل إنها ستسمح لقوة أمنية دولية بدخول غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في القطاع.

وأعلنت إسرائيل في 21 يوليو الجاري إعادة نشر بعض قواتها في جنوب لبنان، في إطار الاتفاقات المدعومة من واشنطن التي تسنى التوصل إليها ‌مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقد يساعد اجتماع لنتنياهو مع ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الصعيد المحلي، حيث يواجه انتخابات في 27 أكتوبر، فيما تتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.

ويأتي اللقاء أيضا في وقت يتراجع فيه دعم إسرائيل داخل الولايات المتحدة.