مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بسياتل الأمريكية

أسفر إطلاق نار بمدينة سياتل الأمريكية عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، من بينهم طفل، مساء أمس، خلال مهرجان شعبي للطعام بالقرب من برج "سبيس نيدل"، بحسب ​وسائل إعلام أمريكية.

وقالت ‌الشرطة إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق ‌نار في وسط مدينة سياتل ‌مساء أمس الأحد.

وكتبت ‌شرطة المدينة ‌في منشور على منصة ​إكس "يُرجى تجنب المنطقة"، ‌في ​إشارة إلى ⁠سياتل سنتر التي تستضيف مهرجان (بايت أوف سياتل) ​للطعام.

وجاء ⁠في ⁠المنشور "الشرطة تحقق في واقعة إطلاق نار. ⁠هناك عدد من الضحايا. أُطلقت أعيرة نارية في سياتل سنتر".

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" ومحطة ‌كومو التلفزيونية المحلية نقلاً عن إدارة ​الإطفاء في سياتل أن شخصين قُتلا وأصيب خمسة آخرون.