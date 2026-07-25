ترامب: نتانياهو سيزور أمريكا خلال أيام

​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ‌رئيس ​الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام.

وجاءت تصريحات ترامب خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض ⁠أمس الجمعة، حيث وصف السناتور الأمريكي تشاك شومر بأنه فلسطيني.

وأضاف ترامب "سأرسل له (أي لشومر) غدا ‌زيا فلسطينيا جميلا، حتى يتمكن من استقبال بيبي نتانياهو عندما ‌يأتي إلى المدينة خلال الأيام المقبلة".

وقال مكتب نتانياهو في وقت سابق إن رئيس الوزراء سيزور واشنطن يوم الاثنين ويلتقي مع ترامب يوم الثلاثاء.

وأضاف ‌المكتب أن نتانياهو سيحضر أيضا جنازة السناتور الأمريكي ​لينزي جراهام.