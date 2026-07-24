ترامب: أضرار السفن والشحنات ستُدفع من أموال إيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيجري تحميل إيران المسؤولية المالية عن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع وسط النزاع حول مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: "من هذه اللحظة فصاعدا، فإن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بذلك، ستدفع من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها".

وأضاف ترامب: "قد تكون هذه الأضرار كبيرة جدا، ولكن مع ذلك، هذا هو الشيء العادل والمنصف الذي ينبغي القيام به".

وقد تصاعدت الحرب مع إيران مجددا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أطلقت القوات الإيرانية النار على سفن تجارية في مضيق هرمز.