ترامب يضع معادلة جديدة في ضرب إيران

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معادلة جديدة في المواجهة مع إيران تسمح للقوات الأمريكية بقصف وتدمير جسر أو محطة طاقة في إيران مقابل كل سفينة تهاجمها في مضيق هرمز. وأضاف أن الاستهداف سيشمل المحطات والجسور الموجودة داخل العاصمة طهران أو بجوارها.

وذكرت القيادة المركزية الإيرانية، أمس، أن إيران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية أثناء عبورها المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانين قبل شهر تقريباً.

وأنهى الجيش الأمريكي، أمس، الليلة الحادية عشرة من الضربات على إيران، والتي شملت استهداف حظائر للطائرات ومواقع لتخزين الطائرات المسيّرة، بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران في مأزق كبير، مشيراً إلى أن واشنطن ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع طهران. وأضاف أن واشنطن لا تزال مستعدة للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة، لكن طهران لا تأخذ المحادثات على محمل الجد، مشدداً على ضرورة عدم السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز.

وواصلت إيران، أمس، اعتداءاتها على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق بالصواريخ والمسيّرات. وأدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد تلك الهجمات الإيرانية العدوانية.

وأوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، أمس، شركات الخطوط الجوية بعدم تسيير رحلات عبر المجال الجوي للأردن، وذلك في ظل تعرض المملكة لهجمات إيرانية متكررة.

وقدّر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث كلفة الحرب مع إيران بـ37.5 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن تقدير سابق بلغ نحو 29 ملياراً في منتصف مايو.

وأبلغ هيغسيث والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الكونغرس بأن طلب التمويل «عاجل» و«ضروري» لتغطية نفقات البنتاغون المتعلقة بالحرب مع إيران حتى نهاية سبتمبر.