روبيو: الاقتصاد العالمي مهدد.. ولن نسمح لإيران بالسيطرة على هرمز

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكّل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتهديد للاقتصاد العالمي.

وجاءت تصريحاته في وقت أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها بدأت ضرب أهداف عسكرية في إيران لـ"الليلة الحادية عشرة على التوالي"، في محاولة لإضعاف قدرة البلاد على تهديد الملاحة التجارية في الممر المائي.

وصرح روبيو أمام الوفود خلال الاجتماع في مانيلا "إذا أرسينا سابقة في الشرق الأوسط تجيز لدولة ما التحكم في ممر مائي دولي، وفرض رسوم مرور، وتفجير سفنكم إن لم تدفعوا، فنحن نرسي سابقة خطيرة للغاية ستتكرر في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك هذه المنطقة".

وتابع "الأمر في جوهره بسيط للغاية. إيران تطالب بالحق الذي لا تملكه بموجب أي آلية قانونية قائمة، في التحكم بعبور حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. هناك مبدأ أساسي يتعلق بحرية الملاحة يتعرض للتهديد. لا يمكن السماح بحدوث ذلك".

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة تبقى "منفتحة" على الخيار الدبلوماسي مع إيران إلا أن طهران ليست "جادة" وقال "تبقى الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية وبناءة، شرط التزام التعهدات المقدمة".

وأضاف "المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم لا يتعاملون مع المفاوضات بجدية. إذا كانوا جادين، فسنكون كذلك أيضا. إذا لم يكونوا كذلك، فسنقوم بكل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا".