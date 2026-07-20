الجيش الأمريكي ينهي الموجة التاسعة من الضربات على أهداف إيرانية

أعلن الجيش الأمريكي في وقت مبكر من اليوم الاثنين أنه أنهى أحدث جولاته من الغارات الجوية على إيران.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها استهدفت "مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، والقدرات البحرية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وشبكات الاتصالات".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في بيان أنها بدأت "موجة جديدة من الضربات" تهدف إلى "تقويض" قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في الممرات الملاحية الحيوية للمضيق. ولم يقدم إعلان القيادة المركزية مزيدا من التفاصيل.

وفي أحدث تقرير عن الخسائر الأمريكية في هذه الحرب، قال الجيش الأمريكي أمس الأحد إن أحد أفراد القوات المسلحة لقي حتفه يوم السبت في شمال العراق، حيث توجد قواعد عسكرية أمريكية، ‌خلال عملية تفجير محكوم لما وصفته القيادة المركزية بأنها "ذخيرة غير منفجرة" على طائرة مسيرة هجومية إيرانية تم إسقاطها.

وفي مطلع الأسبوع، أعلن الجيش الأمريكي مقتل اثنين من أفراده في الأردن وفقدان ثالث في القتال.

وأمس الأحد، قالت القيادة المركزية في بيان إنه تم العثور على "رفات ‌مجهولة الهوية" في موقع الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، وإن "عملية الفحص جارية للتحقق منها".

وبذلك يرتفع ‌العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب إلى 17، إلى جانب إصابة أكثر من 420 آخرين.