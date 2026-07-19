القيادة المركزية الأمريكية: انتهاء ثامن موجة من الهجمات على إيران

أعلنت القيادة ‌المركزية ​الأمريكية أمس السبت أن الجيش الأمريكي ⁠أكمل ثامن موجة على ‌التوالي من الضربات على ‌إيران، مستهدفا ‌منشآت المراقبة ‌الساحلية ‌والدفاع الجوي العسكرية ​الإيرانية.

وأضافت أنه ‌تم ​أيضا ⁠استهداف ​قوات ⁠الحرس الثوري الإيراني ⁠التي شنت ⁠هجمات ضد أفراد من القوات المسلحة ‌الأمريكية في الأردن ​يوم 17 يوليو .

وكانت سنتكوم أعلنت في وقت سابق بدء جولة جديدة (الجولة الثامنة) من الضربات الجوية ضد إيران، مؤكدة أن العمليات انطلقت في الساعة السادسة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقالت القيادة، في بيان، إن الضربات تستهدف تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، إلى جانب توجيه رد فوري إلى الحرس الثوري الإيراني عقب الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن الليلة الماضية.