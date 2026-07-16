ترامب يحث قطاع الدفاع على زيادة وتسريع إنتاج الأسلحة

​حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌كبار ​المسؤولين في قطاع الدفاع أمس الأربعاء على تسريع صنع الأسلحة وزيادة القدرة الإنتاجية، في ظل ⁠ما تسببه الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط من ضغوط على مخزونات ‌الولايات المتحدة.

وفي كلمة ألقاها خلال قمة الدفاع والابتكار بولاية ‌بنسلفانيا، حث ترامب شركات تصنيع ‌الأسلحة قائلا "لدينا أفضل ‌جودة في ‌العالم، لكننا بحاجة لمزيد من السرعة".

ويؤكد ​حضور ترامب ‌تركيز ​الإدارة المتزايد على ⁠الإنتاج الدفاعي، إذ يستهلك الصراعان كميات كبيرة من ​الصواريخ ⁠والصواريخ ⁠الاعتراضية وأسلحة أخرى، مع تسليط الضوء على حدود ⁠سلاسل الإمداد العسكرية الأمريكية والقدرة الإنتاجية.

وجمعت القمة، التي أقيمت في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي في بنسلفانيا، ‌كبار القادة العسكريين ومقاولي الدفاع والمستثمرين ومسؤولي ​شركات التكنولوجيا لبحث تعزيز القاعدة الصناعية الأمريكية وتسريع تسليم أنظمة الأسلحة المتطورة.