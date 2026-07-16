أمريكا تعلن اكتمال موجة جديدة من الضربات على إيران

أعلن الجيش الأمريكي عن اكتمال موجة من الغارات الجوية والضربات العسكرية التي هزت أجزاء من شمال إيران للمرة الأولى.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس "قصفت القوات الأمريكية مراكز قيادة إيرانية، ‌ومواقع دفاعات جوية، وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة، ومنشآت مراقبة ساحلية".

أشار البيان إلى أن الجيش ‌الأمريكي قصف أهدافا في مواقع متعددة، من ‌بينها بندر عباس، التي تضم أكبر ‌ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة ‌للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.

أضاف البيان "في وقت ​سابق من ‌صباح اليوم، ​قصفت القوات الأمريكية مواقع ساحلية ⁠لأنظمة الدفاع وصواريخ كروز خلال موجة استمرت 90 دقيقة".

وكرر ترامب ​هذا ⁠الأسبوع تهديداته ⁠بضرب أهداف إيرانية في قطاع الطاقة، وهدد باستهداف الجسور الأسبوع المقبل.