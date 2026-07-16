الولايات المتحدة تمنع دخول القادمين من الكونغو بسبب تفشي إيبولا

منعت الولايات المتحدة، الأربعاء، مواطنيها والمقيمين فيها من دخول البلاد إذا كانوا قد تواجدوا مؤخرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفرضت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قيودا تمنع المواطنين والرعايا الأمريكيين الذين تواجدوا في الكونغو خلال فترة الـ21 يوما السابقة من دخول الولايات المتحدة عبر الرحلات الجوية التجارية.

وذكر موقع السفارة الأمريكية في الكونغو أن المسافرين الذين تواجدوا في البلاد خلال الأيام الـ21 الماضية لن يُسمح لهم بالصعود إلى الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف الموقع: "ينبغي لجميع المواطنين والرعايا الأمريكيين الذين كانوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن يخططوا للبقاء خارجها لمدة 21 يوما قبل دخول الولايات المتحدة".

وقالت وزارة الإعلام في الكونغو، الأربعاء، إن أكثر من ألفي شخص أصيبوا بفيروس إيبولا في البلاد.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 2011 حالة، بينها 754 وفاة.

وتتابع السلطات انتشار المرض في خمس مقاطعات، فيما لا تزال مقاطعة إيتوري شمال شرقي البلاد تمثل بؤرة التفشي.

وتحد إيتوري كلا من أوغندا وجنوب السودان، وقد سجلت أوغندا أيضا إصابات بفيروس إيبولا، بينها حالتا وفاة.

ويعد إيبولا مرضا فيروسيا خطيرا يهدد الحياة، وينتقل عبر الاتصال المباشر بالمصابين أو سوائل أجسامهم.

وأثبتت موجة التفشي الحالية صعوبة خاصة في الاحتواء، لعدم توفر لقاح محدد أو علاج موجه لسلالة "بونديبوجيو" من فيروس إيبولا. وتجري منذ أوائل يوليو تجارب سريرية على علاجين مضادين للفيروسات.