«الشيوخ» الأمريكي يعرقل مشروعاً دفاعياً بسبب حرب إيران

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، مشروع القانون السنوي للسياسة الدفاعية، الذي تبلغ قيمته 1.15 تريليون دولار.

ورغم أن الأصوات المؤيدة فاقت الأصوات المعارضة، إذ بلغت 50 مقابل 46، فإن التصويت الإجرائي على قانون تفويض الدفاع الوطني فشل، لأنه لم يحصل على الستين صوتاً اللازمة للمضي قدماً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، معارضته لمشروع القانون، فيما أكد عدد من كبار أعضاء الحزب أنهم لا يستطيعون دعمه في ظل دخول الحرب مع إيران شهرها الخامس دون وجود استراتيجية واضحة لإنهائها، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وقال شومر: «لا يمكن أن يتحول قانون تفويض الدفاع الوطني إلى تصريح يسمح بالتهور الذي نشهده في إيران». وأضاف: «ترامب لا يملك الحق في جرّ الشعب الأمريكي إلى حرب أعمق لا يستطيع تفسيرها، ولا يعرف كيف ينهيها، ثم يطالب الكونجرس بغض الطرف».

وجاء التصويت في مجلس الشيوخ بعد يومين من إخطار البيت الأبيض رسمياً الكونجرس باستئناف الغارات الجوية على إيران، في خطوة أنهت فعلياً وقف إطلاق النار الهش.

وكان الكونجرس قد حاول مراراً فرض قيود على صلاحيات الإدارة بشأن الحرب، وصوّت أكثر من عشر مرات على مشاريع قرارات تستند إلى قانون صلاحيات الحرب، بهدف وقف العمليات العسكرية، إلا أن تلك الجهود لم تنجح في ظل استمرار دعم أغلبية الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ للرئيس ترامب.