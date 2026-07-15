ترامب يتمسك بـ 'نقاط التفتيش' متحدياً سياسات الهجرة الجديدة

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتعين على إدارة الهجرة والجمارك مواصلة عمليات الإيقافات المرورية، بعد حوادث إطلاق النار المميتة، في تناقض على ما يبدو مع السياسة الجديدة التي تهدف إلى وقفها.

وكتب ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي إن إدارة الهجرة والجمارك "تبذل عملا عظيما، وهو عمل يتعين القيام به".

وأضاف الرئيس الجمهوري أنه لإزالة المجرمين، الذين سمح لهم بدخول البلاد، في عهد الإدارة الديمقراطية السابقة "يجب أن نكون أقوياء وصارمين وأذكياء، لا يمكننا التخلي عن أحد أهم أدوات مكافحة الجريمة وأكثرها فعالية لدى إدارة الهجرة والجمارك وهي نقاط التفتيش المرورية!" وتابع "بمجرد أن نفعل ذلك، فإننا سنساعد المجرمين على تحقيق أهدافهم بغير قصد".