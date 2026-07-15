أمريكا تشن ضربات عسكرية جديدة على أهداف إيرانية وتستأنف الحصار البحري





أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها أكملت جولة إضافية من الضربات العسكرية ضد إيران، حيث استهدفت عشرات المواقع العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية، بالتزامن مع استئنافها حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية إن مقاتلات وطائرات مسيرة وسفناً بحرية أمريكية أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه ضد مواقع صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى قدرات بحرية وأنظمة دفاع ساحلية إيرانية. وأوضحت أن موجة الضربات استمرت لسبع ساعات واختتمت في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم 14 يوليو.

وبينت "سنتكوم" أن هذه العمليات تأتي بهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري وأطقم السفن المدنية.

وفي سياق متصل، بدأت القوات الأمريكية في نفس اليوم استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، وهو الحصار الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأكدت القيادة في ختام بيانها أن القوات الأمريكية تظل في حالة تأهب وجاهزية قتالية تامة لتنفيذ العمليات التي يوجه بها القائد العام.