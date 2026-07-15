واشنطن تحمل طهران مسؤولية العدوان غير المبرر وتعريض أرواح الأبرياء للخطر

قال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن إيران تعمدت على مدار الأيام السبعة الماضية استهداف المدنيين في جميع أنحاء المنطقة عبر مهاجمة سبع سفن تجارية، مما أسفر عن مقتل أو فقدان أو إصابة ما يقرب من اثني عشر فردا من أطقم السفن المدنية.

وأوضح كوبر في بيان رسمي أن القوات الإيرانية أطلقت أيضا العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج العربي المجاورة.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية تحمل إيران مسؤولية هذا العدوان غير المبرر الذي يستمر في تعريض أرواح الأبرياء للخطر.