"سويوز" تنطلق.. شراكة الفضاء تهزم توترات السياسة بين روسيا وأمريكا

انطلق طاقم فضائي أمريكي - روسي بنجاح اليوم الثلاثاء في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق ثمانية أشهر. وانطلق رائد فضاء وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أنيل مينون وزميلاه الروسيان بيوتر دوبوروف وأنا كيكينا من قاعدة بايكونور الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان على متن مركبة "سويوز إم إس-29" التابعة لوكالة روسكوزموس، ومن المقرر أن يلتحموا بالمحطة بعد ثلاث ساعات من الإطلاق.

وحضر مدير وكالة ناسا جاريد إيزاكمان عملية الإطلاق، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس ناسا إلى بايكونور منذ ثماني سنوات، والتي سلطت الضوء على التعاون المستمر في الفضاء بين موسكو وواشنطن على الرغم من التوترات بشأن العمل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وتأتي هذه الرحلة في إطار اتفاقية "تبادل المقاعد" المستمرة بين واشنطن وموسكو لضمان استمرارية تشغيل المحطة الدولية، وتواجد ممثلين عن كلا البلدين في المدار باستمرار لتفادي أي طوارئ قد تؤثر على الأنظمة الحيوية للمحطة.

ويضم الطاقم رائدة الفضاء أنا كيكينا، السيدة الوحيدة حالياً في الخدمة الفعلية لدى روسكوزموس، إلى جانب رائد ناسا وطبيب الطوارئ المتخصص في طب الفضاء أنيل مينون.

ومن المقرر أن يقضي الطاقم الجديد فترة الثمانية أشهر في إجراء عشرات التجارب العلمية المتقدمة في مجالات الطب الحيوي ودراسة تأثير الجاذبية الصغرى على السلوك البشري، إلى جانب التخطيط لعمليات سير في الفضاء الخارجي لإجراء صيانة دورية للألواح الشمسية ومعدات المحطة المدارية.