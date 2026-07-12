أمريكا تقصف 140 هدفاً عسكرياً إيرانياً

ذكرت ​القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر ‌منصة ​إكس أن القوات الأمريكية أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية خلال أسبوع ضد إيران، وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا.

وأضافت القيادة المركزية أن الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ومواقع تابعة للبحرية ومستودعات ذخيرة ‌وشبكات اتصالات ومواقع مراقبة ساحلية.

وقال الجيش في بيان إنه خلال الغارات على ‌مدار الليالي الثلاث الماضية، أصابت القوات ‌الأمريكية أكثر من 300 ‌هدف.

وأعلنت القيادة المركزية ‌أن غارات ليلة أمس جاءت ردا على ​الهجوم الذي استهدف ‌سفينة تجارية ​في مضيق هرمز. ⁠وأضافت "تستمر حركة السفن التجارية عبر هذا الممر البحري الدولي الحيوي".

وجاءت الغارات الأمريكية ​بعد ⁠ساعات ⁠من إعلان إيران إغلاق المضيق إثر إطلاق النار بشكل تحذيري على ⁠سفينة سلكت مسارا غير مصرح به.