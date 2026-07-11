ترامب يتوعد: أمريكا ستبيد إيران بالكامل حال اغتياله

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، بأن الولايات المتحدة "ستبيد بالكامل" إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تليها فورا آلاف الصواريخ الأخرى، في حال نفّذت الحكومة الإيرانية تهديدها الذي أعلنت عنه في أنحاء شتى من العالم، لاغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية، وفي هذه الحالة أنا".

أضاف "أعطيت الأوامر والجيش الأميركي مستعد وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد، على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بالكامل".