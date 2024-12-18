الكونغرس الأميركي يتوصل لاتفاق يتجنب "الإغلاق"

سابق الكونغرس الوقت لاعتماد إجراء تمويل مؤقت للخدمات العامة الفدرالية، قبل منتصف ليل الجمعة لتجنيب الولايات المتحدة "إغلاقاً" جديداً.

وتوصل أعضاء الكونغرس الأميركي، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن الميزانية يتيح تمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف مارس، وبالتالي تجنب ما يعرف بـ"الإغلاق الحكومي" قبيل عطلة نهاية العام.

ومن المتوقع اعتماد النص في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل إحالته على مجلس الشيوخ ليقره قبل نهاية الأسبوع، ثم إلى مكتب الرئيس جو بايدن لتوقيعه.

ويحيل "الإغلاق" مئات الآلاف من موظفي الدولة على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد العديد من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة.

وهذا الوضع غير مرغوب فيه للغاية في الولايات المتحدة، خصوصاً مع اقتراب موسم العطل.

وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار دونالد ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.

ويوفر النص التوافقي أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات للوقاية من الكوارث الطبيعية ومعالجة آثارها، اقترحها الرئيس جو بايدن، و10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين الأميركيين.

ورحبت النائبة الديموقراطية روزا ديلاورو المؤثرة في قضايا الميزانية، في بيان بالمبالغ المخصصة "لمساعدة الأميركيين على إعادة البناء"، خصوصاً بعد الأعاصير الأخيرة التي اجتاحت جنوب شرق البلاد والحرائق في هاواي.

وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.

وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمن تمويل برنامج دونالد ترامب، خصوصاً في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.

