قتيلان ومصابون بإطلاق نار على عناصر إطفاء في أمريكا

شهدت ولاية أيداهو الأمريكية حادثة مروعة، عندما تعرض رجال إطفاء لهجوم من قناص، أثناء استجابتهم لحريق غابات في منطقة جبلية، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، واستمرار تبادل إطلاق النار لساعات.

وذكر بيان لمكتب شرطة مقاطعة كوتناي، أن المأساة بدأت الأحد عند الساعة 1:30 ظهراً (20:30 بتوقيت غرينتش)، عندما استجابت فرق الإطفاء لحريق في جبل كانفيلد شمالي مدينة كوير دالين، ليتعرضوا بعد نصف ساعة لإطلاق نار كثيف من قناص مجهول.

أفادت تقارير إخبارية محلية، نقلاً عن أجهزة مسح الشرطة، بتعرض عدد من رجال الإطفاء لإطلاق نار من قبل قناصة. وأكد قائد شرطة أيداهو مقتل شخصين، وإصابة عدد غير معلوم من الأشخاص.

وأصدر مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة كوتيناي، تنبيهاً للمواطنين في المناطق المجاورة بالاحتماء في أماكنهم.

وقال ضابط من شرطة كوتيناي لشبكة (إيه.بي.سي)، إن رجال الإطفاء كانوا يتعاملون مع حريق صغير، اندلع في منطقة جبل كانفيلد الطبيعية شرقي المدينة، عندما تعرضوا لإطلاق نار من شخص في منطقة غابات قريبة. وأضاف هوارد أن المسؤولين يحققون فيما إذا كان الحريق مُدبراً.

وقال مأمور المقاطعة بوب نوريس في مؤتمر صحافي، إن الضحيتين على الأرجح من رجال الإطفاء، مع عدم وجود معلومات دقيقة عن عدد الجرحى أو المهاجمين.

بدورها، أفادت شبكة (إيه.بي.سي. نيوز) بأن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تتابع تطورات الحادث، فيما وصف حاكم الولاية براد ليتل ما جرى بأنه اعتداء شنيع بحق رجال الإطفاء الشجعان، داعيًا السكان إلى الدعاء للضحايا وعائلاتهم. وتنتشر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، وسط غياب قيود مشددة على حيازة السلاح في العديد من الولايات.

وبحسب منظمة أرشيف عنف السلاح، سُجل 189 حادث إطلاق نار جماعي في البلاد منذ بداية العام، وهو ما تصنفه المنظمة بالهجوم الذي يقتل أو يُصاب فيه أربعة أشخاص على الأقل.