ترامب: سأطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في قضية الجنسية بالولادة

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تروث سوشال اليوم الأربعاء أن الضربات على إيران رد على الهجمات على السفن، وأنه إذا أقدمت على المزيد "فسيزداد الوضع سوءا!"
موضحاً أن الضربات الأميركية ستشتد إذا لم توقف إيران هجماتها.
وفي شأن آخر قال الرئيس الأمريكي إنه سيطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في القضية المتعلقة بحق نيل الجنسية بالولادة.
كانت المحكمة العليا قد رفضت الشهر الماضي محاولة ترامب فرض قيود على حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة.
يذكر ان الرئيس الأمريكي قد وصل في وقت متأخر من اليوم الأربعاء إلى بريطانيا في قاعدة ملدنهول لسلاح الجو الملكي البريطاني في طريقه إلى الولايات المتحدة عقب قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا.