ترامب: سأطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في قضية الجنسية بالولادة

كتب ​الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب على موقع تروث ‌سوشال ‌اليوم الأربعاء أن ‌الضربات ‌على ‌إيران ​رد ‌على الهجمات ​على ⁠السفن، ​وأنه ⁠إذا أقدمت ⁠على ⁠المزيد "فسيزداد الوضع سوءا!"

موضحاً أن الضربات الأميركية ستشتد إذا لم توقف إيران هجماتها.

وفي شأن آخر ​قال الرئيس الأمريكي إنه سيطلب ‌من المحكمة ‌العليا إعادة النظر ‌في القضية ‌المتعلقة ‌بحق نيل ​الجنسية ‌بالولادة.

كانت ​المحكمة ⁠العليا ​قد ⁠رفضت الشهر ⁠الماضي ⁠محاولة ترامب فرض قيود على حق الجنسية ‌بالولادة في ​الولايات المتحدة.



يذكر ان ​الرئيس الأمريكي قد وصل في وقت متأخر ‌من ‌اليوم الأربعاء إلى ‌بريطانيا ‌في ‌قاعدة ​ملدنهول ‌لسلاح الجو ​الملكي ⁠البريطاني ​في ⁠طريقه إلى ⁠الولايات ⁠المتحدة عقب قمة حلف شمال ‌الأطلسي في ​تركيا.