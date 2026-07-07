ترامب: سأنهي حرب أوكرانيا قريباً

قال ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه تحدث إلى نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معبرا عن أمله في أن تنتهي حرب أوكرانيا ⁠قريبا.

وأضاف خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في ‌تركيا "أعتقد أننا سنتوصل إلى حل، وآمل أن يكون ذلك قريبا". واستطرد "أجرينا محادثة ‌مطولة.. استمرت فترة طويلة. تحدثت أيضا ‌إلى الرئيس زيلينسكي مباشرة بعد ‌هذه المحادثة. أعتقد ‌أنهما يرغبان في التوصل إلى اتفاق... أعتقد أيضا ​أننا سنتوصل ‌إلى ​إنهاء للحرب، وآمل أن يكون ⁠ذلك في القريب العاجل".

ومن المتوقع أن يجتمع زيلينسكي وترامب خلال ​قمة ⁠حلف ⁠شمال الأطلسي غدا الأربعاء، وذلك في أعقاب تصعيد أوكرانيا وتيرة هجماتها ⁠على قطاع الطاقة الروسي على مدى أشهر فضلا عن الهجمات الجوية الروسية المكثفة التي أودت بحياة 50 شخصا في العاصمة الأوكرانية خلال ‌يوليو فحسب.

و قال زيلينسكي اليوم الثلاثاء إنه يعتزم ​مناقشة حاجة أوكرانيا الملحة إلى أنظمة دفاع جوي للتصدي للهجمات الباليستية الروسية.

من جهة أخرى قال ​ترامب إنه سيرفع العقوبات عن تركيا ويتخذ قرارا بشأن احتمال بيع طائرات إف-35 إلى تركيا.

وردا على سؤال حول ‌الإجراءات المفروضة بموجب قانون لمواجهة خصوم الولايات المتحدة بفرض العقوبات ‌عليهم، قال ترامب لصحفيين "سنرفع العقوبات" عن ‌تركيا. وفرضت واشنطن في 2020 ‌عقوبات بموجب ‌هذا القانون على تركيا بسبب حصولها على منظومات ​الدفاع الجوي ‌الروسية ​إس-400. واستبعدت أيضا أنقرة ⁠من برنامج مقاتلات إف-35، وهي خطوة وصفتها تركيا بأنها غير عادلة ​وغير ⁠قانونية. وتوقع ⁠مصدران مطلعان اليوم أن يعلن ترامب دعمه لبيع محتمل ⁠لهذا الطراز من المقاتلات خلال زيارته لأنقرة، على الرغم من أن العقبات من ناحية القانون والكونجرس الأمريكي لم تُحل بالكامل ‌بعد.

وقال ترامب "سيتم اتخاذ قرار" بهذا الشأن مضيفا ​أنه سيبحث أيضا مع أردوغان قضايا تجارية.