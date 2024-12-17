ترامب يتعهد التحدث مع بوتين وزيلينسكي لوقف "المذبحة"

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاثنين أنه سيتحدث مع نظيريه الروسي والأوكراني في إطار مساعيه لإنهاء الحرب.

وقد انتقد ترامب مرارا المساعدات بقيمة مليارات الدولارات التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا منذ بدء الحرب عام 2022،

وتحدث بإعجاب عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. خلال الحملة الانتخابية الأمريكية، قال ترامب إنه يستطيع إنهاء الحرب في يوم واحد، لكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك، فيما يخشى البعض من أن يضغط على أوكرانيا للتخلي عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا وأعلنت ضمها لأراضيها.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي قبل نحو شهر من عودته إلى البيت الأبيض "سنتحدث إلى الرئيس (فلاديمير) بوتين، وسنتحدث إلى الممثلين، (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وممثلين من أوكرانيا.

يتعين علينا وقف الأمر، إنها مذبحة".