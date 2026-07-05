الكرملين: ترامب يعرض على بوتين المساعدة في تسوية حرب أوكرانيا

أكد يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة 90 دقيقة، المساعدة على إيجاد حل للحرب في أوكرانيا.

وأضاف أوشاكوف، أن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا.

ونُقل عن الرئيس الأمريكي قوله: إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهودهما للتوسط في التوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو.

وقال: «أكد الرئيس الأمريكي مجدداً استعداده للعمل من أجل إنهاء القتال بسرعة، وإيجاد حلول للتغلب على الأزمة».

من جانبه، أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه تحدث هو الآخر إلى ترامب. ووصف أوشاكوف المحادثة بين بوتين وترامب بأنها «عملية وبناءة للغاية»، مضيفاً أن موسكو تسعى إلى «حل سياسي ودبلوماسي للصراع، مع مراعاة النهج الأساسي لروسيا».

واتهم أوشاكوف كييف وحلفاءها الأوروبيين «بالاعتماد على إطالة أمد الصراع، بل وتصعيده، وعلى الإرهاب ضد المدنيين»، في إشارة إلى الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على أهداف روسية، المرتبطة بشكل رئيسي بقطاع النفط، والتي تسببت في نقص الوقود في عدة مناطق روسية.

وقال أوشاكوف: إن بوتين «وصف الوضع الحقيقي على ساحة المعركة، حيث تتقدم القوات المسلحة الروسية بثقة، وتحرر منطقة تلو أخرى».

وكان القادة العسكريون الروس أبلغوا بوتين الجمعة، أن قواتهم استولت على مدينة كوستيانتينيفكا ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا؛ غير أن زيلينسكي وهيئة الأركان العامة الأوكرانية نفيا السبت هذا الادعاء، مؤكدين أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المدينة.

وتصر روسيا على أن أي حل يجب أن يتضمن سيطرة موسكو الكاملة على منطقة دونباس، وهو ما ترفضه أوكرانيا؛ علماً بأن زيلينسكي كان حث بوتين الشهر الماضي على عقد لقاء ثنائي معه، إلا أن الرئيس الروسي رفض ذلك.