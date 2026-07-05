سحب قارب من احتفالات الاستقلال الأمريكية بسبب "السياسة"

قال خفر السواحل الأمريكي أمس السبت إنه سحب قاربا كان يشارك في موكب للقوارب الشراعية احتفالا بعيد الاستقلال في ميناء نيويورك، وذلك لعرضه ما وصفها بأنها "رسائل ذات طابع سياسي".
وقال خفر السواحل في بيان "في إطار موكب القوارب الشراعية، وافق المشاركون على الشروط التي حددها موكب (سيل فورث).
وكان من بين تلك الشروط عدم عرض رسائل أو تصريحات سياسية أو ذات طابع سياسي".
وتابع "تم الاتصال بمالك القارب الشراعي "كليرووتر"، وطُلب منه إزالة الرسالة المعروضة أو سيتم استبعاده من موكب القوارب الشراعية. لكنه رفض إزالتها".