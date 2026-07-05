سحب قارب من احتفالات الاستقلال الأمريكية بسبب "السياسة"

قال خفر السواحل الأمريكي أمس السبت إنه سحب قاربا ⁠كان يشارك في موكب للقوارب الشراعية احتفالا بعيد ‌الاستقلال في ميناء نيويورك، وذلك لعرضه ‌ما وصفها بأنها "رسائل ‌ذات طابع سياسي".

وقال ‌خفر ‌السواحل في بيان "في إطار ​موكب القوارب ‌الشراعية، وافق ​المشاركون على ⁠الشروط التي حددها موكب (سيل ​فورث).

⁠وكان من بين ⁠تلك الشروط عدم عرض ⁠رسائل أو تصريحات سياسية أو ذات طابع سياسي".

وتابع "تم الاتصال بمالك القارب الشراعي "كليرووتر"، وطُلب منه ‌إزالة الرسالة المعروضة أو سيتم ​استبعاده من موكب القوارب الشراعية. لكنه رفض إزالتها".