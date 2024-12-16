تحدث بإعجاب عن بوتين .. ترامب يتعهد بوقف "المذبحة"

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاثنين أنه سيتحدث مع نظيريه الروسي والأوكراني في إطار مساعيه لإنهاء الحرب.

وقد انتقد ترامب مرارا المساعدات بقيمة مليارات الدولارات التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا منذ بدء الحرب عام 2022، وتحدث بإعجاب عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال الحملة الانتخابية الأمريكية، قال ترامب إنه يستطيع إنهاء الحرب في يوم واحد، لكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي قبل نحو شهر من عودته إلى البيت الأبيض "سنتحدث إلى الرئيس (فلاديمير) بوتين، وسنتحدث إلى الممثلين، (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وممثلين من أوكرانيا. يتعين علينا وقف الأمر، إنها مذبحة".

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب أن الحرب دمرت العديد من المدن التي "لم يعد هناك مبنى واحد قائم" فيها.

وقال ترامب "إنها مجرد أنقاض. تماما كما حدث عندما هدمت مبنى في مانهاتن، وهو في الواقع أسوأ من ذلك، لأننا قمنا بذلك خطوة بخطوة".

وتابع "لقد تم تدميرها، وبالمناسبة يوجد في تلك المباني العديد من الأشخاص".