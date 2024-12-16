عواصف جليدية خطيرة تجتاح ولايات أمريكية

اجتاحت عواصف شديدة مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسببت في تساقط كثيف للثلوج، وعواصف جليدية خطيرة.

وضرب إعصار ولاية كاليفورنيا، وتسبب في تطاير السيارات، واقتلاع الأشجار، وإصابة عدة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وفي أماكن أخرى، تسببت الأحوال الجوية السيئة في مشاكل عديدة عبر أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تساقط كثيف للثلوج في شمال ولاية نيويورك، وعاصفة جليدية كبيرة في الولايات الواقعة في الغرب الأوسط، وتحذيرات من الطقس السيء في منطقة بحيرة تاهو.

وفي غرب ولاية واشنطن، انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب الأمطار والرياح العاتية، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.