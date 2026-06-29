البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة هذا الأسبوع لمحادثات رفيعة المستوى مع إيران

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، أنّ المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجّهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، على أن تُجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّ إيران طلبت عقد الاجتماع المقرّر غداً في العاصمة القطرية، في تطوّر دبلوماسي يعكس تسارع المسار التفاوضي بين الطرفين.

وأكّدت المتحدثة التزام واشنطن بتعهّداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار مع طهران، مشيرة إلى أنّ ترمب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها، ومضيفة أنّ مذكّرة التفاهم تظلّ سارية ما دامت هذه العملية مستمرّة.

وفي المقابل، شدّدت على أنّ العنف من جانب إيران سيُقابل بالعنف، وأنّ واشنطن ستواصل الرد على الهجمات التي تشنّها طهران على السفن التجارية.

وأوضحت أنّ من الأفضل للإيرانيين توقيع اتفاق جيد مع الولايات المتحدة، محذّرة من أنّ اختيار طهران لعب دور سلبي سيُثبت أنها باتت دولة منبوذة في الشرق الأوسط.

ولفتت المتحدثة إلى أنّ ترامب أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية الأمريكية ضد إيران، في إشارة تربط المسار الدبلوماسي بورقة الضغط العسكري القائمة.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنّ أسعار النفط تتراجع، إذ بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 69 دولاراً للبرميل متّجهاً نحو مزيد من الانخفاض، مؤكّدا أنها باتت دون مستوياتها قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران.