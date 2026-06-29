تراجع فخر الأمريكيين بتاريخ بلادهم وديمقراطيتها منذ عام 2017

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس بالتعاون مع المركز القومي لأبحاث الرأي العام (إن أو آر سي) أن الأمريكيين باتوا أقل فخرا بتاريخ بلادهم أو بطريقة عمل ديمقراطيتها خلال العقد الماضي.

وأفاد الاستطلاع بأن فخر الأمريكيين بعدة مميزات رئيسية تتعلق بالولايات المتحدة قد تراجع منذ عام 2017 - بما في ذلك الجيش والأمريكي والنفوذ السياسي للبلاد حول العالم.

وتم إجراء هذا الاستطلاع في شهر أبريل، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة وإيران تخوضان صراعا حول مضيق هرمز ضمن حرب ممتدة، بدأت عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ضد إيران.

وأظهر استطلاع جديد أجراه معهد جالوب أيضا أن 53% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يشعرون بفخر "بالغ" أو فخر "كبير" بالانتماء إلى بلادهم، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في هذا الاتجاه منذ عام 2001.

وتشير هذه النتائج إلى تراجع واسع في المشاعر الوطنية خلال فترة مضطربة شملت معظم الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وجائحة كوفيد - 19، وارتفاع معدلات التضخم الذي أسهم في رد فعل سلبي ضد الرئيس السابق جو بايدن.

وتشمل هذه الفترة أيضا عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث اتخذ إجراءات أكثر تشددا بشأن الهجرة والقضايا الخارجية.

ويعود جزء كبير من هذا التراجع في المشاعر الإيجابية إلى الديمقراطيين، الذين أصبحوا أكثر استياء تجاه بلدهم منذ الولاية الأولى لترامب.

وفي الوقت ذاته، يرى معظم البالغين في الولايات المتحدة أن الانتماء إلى الهوية الأمريكية يعد أمرا "مهما للغاية" أو "مهما جدا" لهويتهم الشخصية، مما يسلط الضوء على استمرار ارتباط قوي بالهوية الوطنية، حتى مع تزايد انتقاد البعض لماضي البلاد أو للإجراءات الحالية للحكومة.