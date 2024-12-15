إسرائيل تغلق سفارتها في دبلن

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، أنها ستغلق سفارتها في دبلن بسبب سياسات الحكومة الأيرلندية "المتشددة المعادية لإسرائيل"، مما يزيد من توتر العلاقات بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان: "أُتخذ قرار إغلاق سفارة إسرائيل في دبلن في ضوء السياسات المتشددة المعادية لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية".

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي سايمن هاريس، أن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها هو قرار "مؤسف للغاية".وقال هاريس الأحد، في منشور على منصة "إكس": "أرفض تماما الادعاء بأن أيرلندا معادية لإسرائيل".

وأضاف أن "أيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأعلنت أيرلندا مؤخرا عن انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا القضائية في محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.