ترامب: الولايات المتحدة تستعد لطفرة اقتصادية غير مسبوقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تستعد، مع حلول عامها الـ250، لطفرة اقتصادية «لم تشهدها أي دولة من قبل»، معتبراً أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو والاستقرار.

وأضاف ترامب في حديثه خلال افتتاح معرض الدولة الأمريكية الكبرى، الأربعاء، في ناشونال مول بواشنطن، أن توقيع الاتفاق مع إيران انعكس سريعاً على الأسواق، مشيراً إلى أن البورصة وحسابات التقاعد تشهد صعوداً كبيراً منذ توقيع الاتفاق، في حين هبطت أسعار النفط بشكل حاد.

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن وقعت الأسبوع الماضي «اتفاقاً تاريخياً» لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل، قائلاً إنه حقق ما لم يتمكن أي رئيس أمريكي من تحقيقه، وإن إيران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً».

واعتبر ترمب أن بلاده باتت على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط «للمرة الأولى منذ 3000 عام»، على حد تعبيره.