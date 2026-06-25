الأمين العام للناتو: تحرك ترامب بشأن إيران كان مهماً وقد ساعدنا الولايات المتحدة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، إن ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إيران كان «مهماً جداً»، معتبراً أن طهران كانت قريبة من الحصول على قدرات نووية، وكان من الممكن أن تشكل تهديداً للمنطقة والعالم.

وأضاف الأمين العام للناتو خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، أن إيران كانت، على حد وصفه، تصدّر «الإرهاب والفوضى»، مؤكداً أن التعامل معها كان ضرورياً في ضوء ما اعتبره تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي والدولي.

وأشار روته إلى أن الحرب في أوكرانيا كشفت عن ضعف في الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي، موضحاً أن هذا الملف سيكون حاضراً على أجندة قمة الحلف المقبلة، مع الحاجة إلى زيادة الإنتاج الدفاعي والتصنيع العسكري في أوروبا.

وكشف الأمين العام للناتو أن نحو 5 آلاف طائرة أمريكية انطلقت من قواعد أوروبية خلال أسابيع الحرب، لافتاً إلى أنه خلال الحرب في إيران أُغلق مطار بوخارست أمام الملاحة لإقلاع طائرات التزود بالوقود الأمريكية.

وأوضح روته أن قمة الناتو المقبلة، المقررة بعد أسبوعين، ستشهد مشاركة 42 دولة، بينها 9 دول من الشرق الأوسط، إضافة إلى دول من منطقة الهندي والهادئ، في مؤشر إلى اتساع نطاق الشراكات الأمنية للحلف وتزايد ارتباط ملف الأمن الدولي بتطورات الشرق الأوسط.