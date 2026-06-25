ترامب: لم نحصل على دعم أوروبي في حرب إيران وسحقناها في الأسبوع الأول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يحصل على أي دعم من أوروبا في ما يتعلق بالحرب مع إيران، معرباً عن خيبة أمله من مواقف إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، ومضيفاً أنه كان من «اللطيف» أن يعرض الحلفاء مساعدة الولايات المتحدة حتى لو لم تكن بحاجة إليها.

وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى أي مساعدة في الحرب، قائلاً: «سحقنا إيران في الأسبوع الأول»، مشيراً إلى أن التصويت في الكونغرس على إنهاء الحرب مع إيران، ولو بشكل غير ملزم، لن يؤثر في مسار المفاوضات الجارية مع طهران.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن واشنطن تحقق «تقدماً ممتازاً» و«أداءً رائعاً» في مفاوضاتها الحالية مع إيران، لافتاً إلى أنه لم يطلع بعد على تقرير الهجوم على المدرسة الإيرانية، لكنه استبعد أن تكون صواريخ أمريكية وراء الحادث، قائلاً إن الصواريخ كانت «تنهمر من كل مكان»، ولا يوجد أي دليل يقوده إلى تصديق أن الهجوم ناتج عن صاروخ أمريكي.

وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى وجود ضعف في الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي، معتبراً أن الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير في ذلك. كما كشف أنه كان ينوي عدم حضور قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في أنقرة، لكنه عدل عن قراره.

وتطرق ترامب إلى المشهد السياسي البريطاني، قائلاً إن المرشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد «ليبرالي للغاية»، مرجحاً ألا يفتح بحر الشمال أمام التنقيب.