زلزال متوسط القوة يهز شمال كاليفورنيا

هز زلزال متوسط القوة منطقة نائية في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية صباح اليوم الأربعاء، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

وكان مركز الزلزال، الذي بلغت قوته الأولية 5.6 درجة، على بعد حوالي 140 ميلاً (225 كيلومتراً) شمال شرق سان فرانسيسكو، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وشعر السكان بالزلزال على نطاق واسع، بما في ذلك مدينة "فورت براج" الشهيرة بصيد الأسماك.

وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 50 ميلاً (80 كيلومتراً) شرق فورت براج في الساعة 08:10 صباحاً بالتوقيت المحلي، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على عمق حوالي 5 أميال (8 كيلومترات).

ووقع زلزال آخر بقوة 2.5 درجة بالقرب من مركز الزلزال بعد دقائق قليلة.