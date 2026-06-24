ترامب يلغي توقيع مشروع قانون الإسكان

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، وألغى فجأة خططا للتوقيع على مشروع قانون من الحزبين يمكن أن يساعد في تحفيز المزيد من بناء المنازل.

وأعلن الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يريد الآن من الكونجرس أن يمرر أولا مشروع قانون يفرض قواعد أكثر صرامة لتحديد هوية الناخبين في الانتخابات الاتحادية.

وقال ترامب: "تم إلغاء المؤتمر الصحفي للإسكان والتوقيع اليوم حتى يحين الوقت الذي نمرر فيه قانون إنقاذ أمريكا الذي نحتاجه بشدة، والذي أعتبره حالة طوارئ وطنية".

وكان ترامب، الذي كان من المقرر أيضا أن يحضر مأدبة غداء مغلقة للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ أكثر من عام، يضغط على أعضاء مجلس الشيوخ منذ عدة أشهر للتركيز على مشروع قانون يشترط إثبات الجنسية للتصويت، على الرغم من عدم حصوله على الأصوات اللازمة لتمريره.