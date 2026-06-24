ترامب: إيران أبلغت أمريكا لارسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز.

وكتب ⁠ترامب ​في ⁠منشور على ⁠وسائل ⁠التواصل الاجتماعي "إذا كانت هذه المعلومات خاطئة، فستنتهي ‌المفاوضات فورا!".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لم تقدم أموالاً إلى إيران ولم تفرج عن أموال لصالحهم من أرصدتهم المجمدة، مضيفا، هناك حاجة ماسّة للغذاء في إيران وسنشتريه من أجلهم من الولايات المتحدة حصرًا، سنفرج عن بعض أموال إيران المجمدة على أن تكون خاضعة لنا بشكل كامل لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها.