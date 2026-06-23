اعتقالات جديدة في مخطط استهداف ترامب بعيده الثمانين

أعلنت وزارة العدل الأميركية الاثنين توقيف مشتبه بهما آخرين في إطار التحقيق المتعلق بمخطط هجوم كان يستهدف الاحتفالات بالعيد الثمانين للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وعرضا للفنون القتالية المختلطة أقيم للمناسبة.

وكانت وزارة العدل أعلنت في 16 يونيو أنها أوقفت خلال الأيام التي سبقت الفعاليات، خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما في ولاية أوهايو، ورجلين في كاليفورنيا، ورجل في ميزوري، وآخر في نبراسكا، ووجهت الاتهام إليهم.

وبحسب الادعاء، حالت هذه الاعتقالات دون تنفيذ المشتبه بهم لمخطتهم الذي تضمّن إطلاق طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من موقع إقامة فعالية الفنون القتالية المختلطة، بهدف إخلاء المكان وتمكين القناصة من اغتيال كبار المسؤولين الذين كانوا حاضرين.

وأفادت وزارة العدل في بيان بتوقيف مكتب التحقيقات الفيدرالي رجلين آخرين، أحدهما في 19 يونيو في ولاية واشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة)، والآخر يوم الأحد في ولاية ميزوري (وسط البلاد).

ويواجه كلاهما تهمة الشروع في القتل. يُتهم الأول بالمشاركة في مناقشات بشأن كيفية وضع متفجرات على مسيرات، بينما يُتهم الثاني بالموافقة على تصنيع مكونات لطائرات مسيرة.

واحتفل ترامب في 14 يونيو بعيد ميلاده الثمانين محوّلا حديقة البيت الأبيض إلى حلبة لممارسي فنون القتال المختلطة، في فعالية حملت دلالات سياسية قوية. وكتب عبر منصته "تروث سوشال" "إنه أحد أكثر الأيام إثارة في تاريخ بيتنا الأبيض الأسطوري!".