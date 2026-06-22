نائب الرئيس الأمريكي: مضيق هرمز مفتوح

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنّ واشنطن وضعت آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وتفادي التصعيد، مؤكّداً إحراز تقدّم في المحادثات النووية مع إيران، وكاشفاً عن آلية لفضّ الاشتباك وخفض التصعيد في لبنان.

وقال فانس إنّ الجانبين وضعا أسساً جيدة للوصول إلى اتفاقٍ نهائي، مشيراً إلى أنّ المحادثات الفنية تبدأ اليوم وستبقى مستمرة على مدار الأسبوع. وأضاف أنّ تقدّماً كبيراً قد تحقّق، إذ ما يزال أمام الطرفين الكثير من العمل، معرباً عن أمله في الوصول إلى اتفاقٍ نهائي وتسويةٍ دائمة، مع التركيز على الاحتفاء بما أُحرز من تقدّم.

وفي ملف مضيق هرمز، أوضح نائب الرئيس الأمريكي أنّ واشنطن وضعت آلية لنزع الألغام من المضيق، بما يضمن إبقاءه مفتوحاً ويُجنّب التصعيد وإطلاق النار.

وعلى صعيد الملف اللبناني، أكّد فانس أنّ المحادثات أفضت إلى وضع آلية لمنع الاشتباك وخفض التصعيد في لبنان.

وعدّ نائب الرئيس الأمريكي موافقة الإيرانيين على دعوة المفتشين الدوليين إلى بلدهم خطوةً مهمةً جداً، مشيراً إلى أنّ المحادثات مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ اليوم في بورغنشتوك. ولفت إلى أنّ المحادثات في بورغنشتوك تواصلت رغم بعض الشكاوى، وأفضت إلى تقدّمٍ ملموس.