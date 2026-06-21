ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط "وكلاءها في لبنان"

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إيران بمنع حلفائها في لبنان من "إثارة المشاكل"، تحت طائلة استئناف الضربات على أراضيها، في ظل المفاوضات الجارية في سويسرا بين البلدين.

وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال في إشارة إلى المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، "يجب على إيران أن توقف فورا وكلاءها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل. وإذا لم تفعل، فسنضرب إيران بقوة مرة أخرى، تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي، ولكن بقوة أكبر!".

وبحسب "فوكس نيوز" فإن ترامب تحدث مع الإيرانيين ليلًا محذرًا إياهم من إغلاق مضيق هرمز.

وقال ترامب إنه قال للمسؤولين الإيرانيين: "إذا أغلقتموه، فلن يبقى لكم بلد. ولن تتمكنوا حتى من العودة إلى بلدكم".

من جهة أخرى قال ​جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم ⁠الأحد إن دونالد ترامب ‌طلب "فتح صفحة جديدة" لإحداث ‌تغيير في ‌علاقات الولايات ‌المتحدة ‌مع إيران، وإن ​المحادثات الفنية ‌التي ​بدأت ⁠في ​سويسرا ⁠ستسمح للجانبين بالجلوس معا ⁠والعمل ⁠على حل القضايا المختلفة.

وانطلقت اليوم الأحد في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل الى اتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، استنادا إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان، مع تجديد طهران تمسّكها بوقف إسرائيل هجماتها في لبنان.