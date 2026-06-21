ترامب يطلب "فتح صفحة جديدة" مع الشعب الإيراني.. ويضع شرطين

‌قال ​جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم ⁠الأحد إن دونالد ترامب ‌طلب "فتح صفحة جديدة" لإحداث ‌تغيير في ‌علاقات الولايات ‌المتحدة ‌مع إيران، وإن ​المحادثات الفنية ‌التي ​بدأت ⁠في ​سويسرا ⁠ستسمح للجانبين بالجلوس معا ⁠والعمل ⁠على حل القضايا المختلفة.

وانطلقت اليوم الأحد في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل الى اتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، استنادا إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان، مع تجديد طهران تمسّكها بوقف إسرائيل هجماتها في لبنان.

وأعلنت وزارة خارجية قطر التي أدت دورا أساسيا في المراحل الأخيرة من الوساطة التي قادتها باكستان، انطلاق "أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدولتين الوسيطتين، دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية".

وكان نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وصل إلى فندق بورغنشتوك للقاء المفاوضين الإيرانيين للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقبل توجهه قال للصحافيين في قاعدة أندروز، "أعتقد أننا سنحرز تقدما في القضية النووية، ونحرز تقدما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما".