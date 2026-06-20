خلف الأبواب المغلقة.. محادثات تمهيدية في سويسرا لتنفيذ التفاهم الأمريكي الإيراني

بدأ دبلوماسيون مباحثات "تحضيرية" السبت في منتجع سياحي سويسري بهدف مواصلة الحوار بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وايران والهادفة الى إنهاء الحرب في الشرق الاوسط، بحسب برن.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن هذه المباحثات تتم في منتجع بورغنشتوك قرب لوسيرن بوسط البلاد، من دون تفاصيل إضافية.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن هذه المباحثات ذات طابع تحضيري.

وكان مقررا أن تعقد الجمعة مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى في المنتجع المذكور، لكنها أرجئت مع غموض يخيم على مصيرها في وقت واصلت اسرائيل السبت ضرباتها الدامية في جنوب لبنان.

وذكرت قناة "آر تي اس" السويسرية أن وفودا من الولايات المتحدة وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان تشارك في المباحثات.

وأوردت الخارجية السويسرية في بيان أن "سويسرا تواصل تأمين إطار عمل موثوق به، يتيح إجراء محادثات في بورغنشتوك غايتها تطبيق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وايران".

وأضافت أن "دبلوماسييين من دول مختلفة موجودين في المكان يواصلون راهنا جهودهم للحفاظ على الحوار، ولدواعي السرية، لا يمكن الإدلاء بأي معلومة إضافية في ما يتصل بهوية الأشخاص الموجودين ومضمون المباحثات".

ونقلت وسائل إعلام أميركية السبت أن الموفد الأميركي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، وتوقعت أيضا وصول جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.