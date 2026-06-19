إطلاق نار في "تايم سكوير" يثير الذعر في نيويورك خلال المونديال

كثفت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية التواجد الأمني عقب حادث تبادل ناري في ميدان "تايم سكوير" الشهير، الذي أثار ذعراً واسعاً وأدى لتدافع بين المارة.

وأفادت الشرطة باحتجاز شخص واحد على خلفية شجار عنيف اندلع في ساحة "تايمز سكوير" يوم الخميس، مما أسفر عن إصابة شخص بطعنة، ودفع آخرين للفرار بحثاً عن ساتر إثر إطلاق أعيرة نارية.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 26 عاماً بطعنة قبيل الساعة 3:40 عصراً عند تقاطع الشارع 45 الغربي والجادة الثامنة، ونُقل على إثرها إلى مستشفى "بيلفيو" في حالة صحية مستقرة.

وخلال المعركة بالأسلحة، يُشتبه بأن فتى يبلغ من العمر 17 عاماً قام بإطلاق النار، حيث أُلقي القبض عليه وأُودع قيد الاحتجاز لدى الشرطة، في حين لا تزال التهم الموجهة إليه قيد النظر. وأكدت السلطات أن إطلاق النار لم يُسفر عن إصابة أي شخص، في حين جاءت الإصابة من طعنة وليست إثر الأعيرة النارية.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة التابعة لشبكة "إيرث كام" مجموعة من الرجال في موقع الحادث، حيث ظهر أحدهم مرتدياً ملابس سوداء ومصوباً سلاحاً نارياً قبل أن يلوذ بالفرار.

وتم ضبط سلاح واحد في الموقع، بينما لم تتضح على الفور طبيعة الصلة الدقيقة بين حادثة الطعن وإطلاق النار.