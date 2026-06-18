هيئة الإذاعة البريطانية تكشف البنود الـ14 لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار وإنهاء صراع عسكري استمر أربعة أشهر، في اتفاق شامل يتضمن تعهداً بأن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاقية عقب انتهاء قمة مجموعة السبع في فرنسا، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث يدخل الاتفاق، المكون من 14 بنداً، حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، حيث وصفته الإدارة الأمريكية بأنه "قائم على الأداء" ويرتبط بالتزام طهران بتعهداتها.

وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية فيما يلي تفاصيل بنود الاتفاق الـ14:

البند الأول (إنهاء الحرب): الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

البند الثاني (احترام السيادة): التزام الطرفين باحترام السيادة المتبادلة ووحدة الأراضي والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية.

البند الثالث (الإطار الزمني): تحديد مهلة 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، للتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي.

البند الرابع (إنهاء الحصار): مبادرة الولايات المتحدة بإنهاء حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوماً.

البند الخامس (مضيق هرمز): تعهد إيران بضمان المرور الآمن وبدون رسوم للسفن التجارية فوراً، مع العمل مستقبلاً على اتفاقية أوسع لإدارة المضيق بمشاركة دول الخليج.

البند السادس (إعادة الإعمار): وضع خطة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتنمية إيران بالتعاون مع شركاء إقليميين، دون إلزام واشنطن بالمساهمة المالية المباشرة.

البند السابع (إنهاء العقوبات): التزام الولايات المتحدة بإنهاء جميع العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة بشكل أحادي على طهران.

البند الثامن (الأسلحة النووية): اتفاق الطرفين على عدم امتلاك طهران أو شرائها أي أسلحة نووية، مع تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

البندان التاسع والعاشر (الوضع الراهن): الحفاظ على "الوضع الراهن" للبرنامج النووي، بالتزامن مع إصدار واشنطن إعفاءات لتصدير النفط الإيراني والخدمات المرتبطة به.

البند الحادي عشر (الأموال المجمدة): إتاحة الأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام فور توقيع المذكرة، والإفراج عنها وفق إجراءات مرتبطة بامتثال طهران للبنود.

البنود 12 إلى 14 (المراقبة والاعتماد): إنشاء آلية لمراقبة تطبيق المذكرة بنجاح، على أن يُعتمد الاتفاق النهائي لاحقاً من خلال قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.