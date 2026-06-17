ترامب يؤجل ترشيح كلايتون لمنصب مدير الاستخبارات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه قرر تأجيل ترشيح المدعي الاتحادي جاي كلايتون لقيادة مجتمع المخابرات الأمريكية في محاولة لإجبار الكونجرس على التحرك بشأن مشروع قانون هوية الناخب الذي يفتقر حاليا إلى الدعم الكافي لتمريره، إلا أن أحد الأعضاء البارزين بمجلس الشيوخ قال إنه سيمضي قدما في عقد جلسة استماع.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، توم كوتون، من ولاية أركنساس، إنه يعتزم المضي قدما في جلسة تأكيد الترشيح اليوم الأربعاء ما لم يأمر ترامب كلايتون بعدم الحضور أو سحب الترشيح.

وقال الرئيس الجمهوري في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات فقط من الجلسة إنه سيبقي على بيل بولتي، وهو مسؤول كبير في إدارة الإسكان الأمريكية، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارت الوطنية. وكان المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون قد عارضوا اختيار ترامب لبولتي، مشيرين إلى افتقاره إلى الخبرة المعروفة في مجال الاستخبارات واستغلاله لمنصبه في الإدارة الحالية لاستهداف خصوم الرئيس، وهي المقاومة التي أجبرت ترامب الأسبوع الماضي على اللجوء إلى كلايتون.

ويثير الإعلان المفاجئ حالة من عدم اليقين الفوري بشأن القيادة طويلة المدى لمجتمع الاستخبارات المكون من 18 وكالة، ويبدد الآمال في تجديد سريع لبرنامج المراقبة الحاسم الذي انتهت صلاحيته في الكونجرس الأسبوع الماضي بسبب الغضب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إزاء اختيار ترامب لبولتي.