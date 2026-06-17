إحباط خطة لاستهداف البيت الأبيض أثناء فعالية حضرها ترامب

كشفت صحيفة «نيويورك بوست» تفاصيل حول إحباط محاولة لتنفيذ هجوم كبير لتخريب بطولة يو أف سي «UFC»، للفنون القتالية التي أقيمت أمام البيت الأبيض مؤخراً، وحضرها الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين نهاية الأسبوع.

وأفادت مصادر فيدرالية لـ«نيويورك بوست» بأن المؤامرة لمهاجمة حدث «UFC Freedom 250» التابع للبيت الأبيض، الأحد، شملت 12 مشتبهاً به على الأقل في أنحاء الولايات المتحدة، الذين يتبنون أيديولوجيا «تسريعية»، وكانوا يأملون في إسقاط الرأسمالية الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي» أحبط خططهم من خلال اختراق مجموعة دردشة على تطبيق «سيغنال» كانت تخطط للهجوم التفجيري، وذلك بعد أن قام أحد والدي طفل موجود على منصة المراسلة بإبلاغ الشرطة عنها.

ويوجد المشتبه بهم في أربع ولايات على الأقل، هي: كاليفورنيا، وأوهايو، وميزوري، ونبراسكا. ووفقاً للمصادر، كانوا يخططون للتجمع في فريدركسبيورغ بولاية فرجينيا، لشن هجوم بطائرات مسيّرة متفجرة على البيت الأبيض والمباني المحيطة به، ثم محاولة اقتحام بوابات البيت الأبيض.

وكان المشتبه بهم من المجموعة المكونة من 23 عضواً يعتنقون الأيديولوجيا «التسريعية» اليمينية المتطرفة، وهو معتقد عدمي تبناه أيضاً منفذو إطلاق النار على مسجد سان دييغو الشهر الماضي.

وصرحت المصادر بأن المزيد من الاعتقالات محتملة، وأن السلطات تستعد لإصدار مذكرات تفتيش إضافية، مشيرة إلى أن أحد المشتبه بهم كان يخطط للهجوم المزعوم أثناء وجوده في منشأة للصحة النفسية.