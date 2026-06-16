ترامب .. سأبذل قصارى جهدي لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن على روسيا "إبرام اتفاق" مع أوكرانيا، مشدداً على أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك.

وأشار الرئيس الأميركي، الذي يشارك في قمة مجموعة السبع بمدينة "إيفيان" الفرنسية، إلى أنه التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش القمة، مؤكداً أنه سيعقد معه اجتماعاً آخر في وقت لاحق.

وقال ترامب، عقب لقائه أمير قطر: "على روسيا أن تبرم اتفاقاً. لقد خسرت روسيا عدداً هائلاً من الأشخاص، وكذلك أوكرانيا"، منذ اندلاع النزاع في فبراير 2022.

وفي معرض رده على سؤال حول لقائه بزيلينسكي، وصف ترامب الاجتماع بـ"الجيد"، مبيناً أن تركيز الإدارة الأميركية كان منصباً في الفترة الماضية على الملف الإيراني، إلا أنه يرغب من الآن فصاعداً في الاهتمام بملف أوكرانيا، ليس لدواعٍ مالية، بل بسبب حجم الخسائر البشرية الفادحة.

وأضاف ترامب: "السبب الوحيد الذي يدفعني للتدخل هو أنني لا أحب أن أرى 25 ألف شاب يموتون كل شهر. إنهم في بداية حياتهم... وأوكرانيا تخسر الكثير من الأرواح أيضاً". وتابع: "اعترفوا بأن هذا الأمر سخيف، لذلك سأفعل كل ما بوسعي لوضع حد له".

يُذكر أن قادة دول مجموعة السبع عقدوا صباح الثلاثاء جلسة مخصصة لمناقشة الحرب في أوكرانيا، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.